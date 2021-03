L'Inter ha comunicato l'ufficialità al Covid di Danilo D'Ambrosio. Il calciatore era stato escluso dalla partita contro il Torino dopo aver manifestato alcuni sintomi influenzali e oggi è arrivata la conferma della società nerazzurra in merito alla sua positività: "MILANO - FC Internazionale Milano comunica che Danilo D’Ambrosio è risultato positivo al Covid-19 in seguito al test effettuato nella giornata di ieri. Il difensore nerazzurro è già in quarantena presso la propria abitazione. Il gruppo squadra seguirà da ora le procedure previste dal protocollo sanitario".