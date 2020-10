Alessandro Bastoni è positivo al Covid-19. Il difensore dell'Inter ha avuto l'esito dal tampone svolto nel ritiro dell'Italia Under 21, mentre il giro di tamponi del giorno prima aveva rilevato solo negatività. Come da protocollo, in giornata verrà effettuato un nuovo test. In casa Juve c'è un giocatore che invece dovrebbe raggiungere il ritiro degli Azzurrini se il prossimo tampone dovesse essere negativo: Gianluca Frabotta. L'Under 21 di mister Nicolato è attesa dalle partite contro Islanda (venerdì a ​Reykjavik) e Irlanda (martedì prossimo a Pisa).