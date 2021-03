La situazione-covid in casa Inter continua a preoccupare dal punto di vista di un possibile focolaio di coronavirus nella squadra nerazzurra. Qualcosa che ha già portato al rinvio della partita contro il Sassuolo in programma teoricamente domani sera. Nei tamponi effettuati oggi è stata riscontrata una nuova positività, dopo quelle emerse nei giorni scorsi di D'Ambrosio, Handanovic, Vecino e De Vrij: si tratta di un membro del gruppo squadra, non di un giocatore, ma qualcuno che lavora a stretto contatto coi giocatori. L'isolamento fiduciario della squadra continuerà dunque per tutto il mese di marzo. A scanso di diverse disposizioni ad hoc da parte dell'ATS, i nerazzurri convocati dai rispettivi c.t. non potranno rispondere alla chiamata delle nazionali.