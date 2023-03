Si sono concretizzati i timori dell'sulle condizioni di Hakan, che si era fermato per un problema alla coscia nel corso della partita giocata e persa dalla sua Turchia contro la Croazia. Gli esami effettuati questa mattina, infatti, hanno confermato la presenza di unache, inevitabilmente, lo costringerà ai box per non meno di una settimana, con la sua presenza per la semifinale di andata dicontro lache risulta dunque a fortissimo rischio.Questo il comunicato del club nerazzurro: "Hakan Çalhanoğlu si è sottoposto questa mattina a esami clinico strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Per il centrocampista nerazzurro distrazione muscolare all’adduttore della coscia destra. Le sue condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni".