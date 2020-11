1









La presenza in campo di Domagoj Vida, positivo al coronavirus, nell'amichevole tra Turchia e Croazia disputata mercoledì sera ha alimentato le paure per tutti gli altri giocatori presenti al match. In ambo le nazionali. Il turco Merih Demiral, ad esempio, risulta al momento negativo ai tamponi. Meno fortunato il centrocampista croato dell'Inter Marcelo Brozovic, che ha contratto il Covid-19 e ha deciso di non rimanere all'interno del ritiro della nazionale croata per il suo isolamento, ma di tornare a Milano in aereo. Come fece Cristiano Ronaldo quando emerse la sua positività mentre si trovava col Portogallo.