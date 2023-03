Sanzionata ancheper i fatti di. Come comunicato dal Giudice Sportivo, il club paga l'atteggiamento dei propri tifosi: a fine partita c'è stato un lancio d'oggetti di varia natura.Ammenda di € 8.000,00: alla Soc. INTERNAZIONALE per avere suoi sostenitori, al termine della gara, lanciato sul terreno di giuoco, all'indirizzo dei calciatori della squadra avversaria, alcuni oggetti di varia natura, senza colpire nessuno; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.