Attraverso un comunicato ufficiale, l’Inter ha annunciato l’arrivo di Simone Inzaghi come nuovo tecnico nerazzurro: “FC Internazionale Milano dà il benvenuto a Simone Inzaghi come nuovo allenatore della Prima Squadra: il tecnico ha firmato un contratto biennale con il Club nerazzurro. #WelcomeSimone”. La decisione era già stata presa da qualche giorno, si attendeva solo l’annuncio da parte dell’Inter. A Torino sponda Juventus, invece, è attesa per l’Allegri Day e il confronto del livornese con la dirigenza bianconera.