Tutto gira intorno a Mauro Icardi e a quei 90 minuti che valgono una stagione: l'Inter deve battere l'Empoli per non perdere clamorosamente il treno per la Champions League. E questa sera a San Siro, in quella che sarà la sua ultima partita da tecnico nerazzurro, Luciano Spalletti schiererà dal 1' il centravanti argentino. Anche l'ex capitano è destinato a salutare: in attesa di accogliere a Milano Antonio Conte, Marotta e Ausilio intendono cedere Icardi e rinnovare così un attacco che con tutta probabilità vedrà arrivare Edin Dzeko. La Juventus è già tornata a muoversi negli scorsi mesi per Maurito, riaprendo i contatti con l'entourage e sondando il terreno con l'Inter. Tutto in 90 minuti, tutto sulle spalle di Icardi... sotto lo sguardo dei bianconeri.