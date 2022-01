Nuovo portiere per l'Inter. Il club nerazzurro ha messo a segno il colpo André Onana, che ha appena firmato un contratto che lo legherà alla squadra di Inzaghi per i prossimi cinque anni. Questa mattina l'estremo difensore ha svolto le visite mediche a Milano, ma già nelle prossime ore partirà per il Camerun per raggiungere la sua Nazionale in vista della Coppa d'Africa. Per altri sei mesi, poi, resterà all'Ajax, che lascerà il 30 giugno per unirsi definitivamente all'Inter e raccogliere l'eredità di Samir Handanovic. L'ufficialità dell'affare è attesa per le prossime settimane.