Sei giorni ancora, dunque c'è tutto il tempo del mondo. L'Inter tornerà in campo a Bologna e lo farà per riprendere la marcia trionfale verso lo scudetto. I nerazzurri dovranno guardarsi dal Milan, finito a meno 6, e soprattutto dalle notizie interne allo spogliatoio: restano, al momento, le 4 positività nel gruppo squadra, da D'Ambrosio a De Vrij, fino Vecino, si attende l'esito dei tamponi. Sembra però una questione di tempo: non a caso, Handanovic si è già negativizzato.



DA ADESSO IN POI - Essendo asintomatici, De Vrij e Vecino possono allora concludere il periodo di auto-isolamento, nel quale hanno continuato a lavorare per non perdere brillantezza. L'iter per il recupero completo, insomma, è definito. Cosa manca? Un tampone negativo. E poi il certificato di idoneità sportiva, così da riprendere gli allenamenti e tornare a essere a disposizione di Antonio Conte. Resta capire la situazione di D'Ambrosio, sintomatico nei primi giorni di positività. I COMMENTI - Ecco, tutto bene quel che finisce bene e soprattutto in salute. Ma gli juventini non ci stanno e ricordano le parole di Pirlo: ora si può parlare di Inter fortunata? Se casca, la squadra di Conte lo fa sempre in piedi...



