La Pasqua? Si passa a Milano. L'Inter è stata categorica con i giocatori andati all'estero per questo periodo di quarantena. I calciatori in questione sono Lukaku, Brozovic, Handanovic, Eriksen, Young, Moses e Godin: 7, dunque, due in meno dei 9 andati via dalle stanze juventine. Tutti dovranno rientrare in settimana, stando a quanto racconta Sportmediaset, e sottoporsi a due settimane di isolamento in casa prima dell'eventuale ripresa degli allenamneti. La società nerazzurra resta in attesa di conoscere il futuro della Serie A e le prime date concrete di una ripresa: nel frattempo, tutti di rientro. Così da prepararsi.