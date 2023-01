Anchenon ha nascosto la sua rabbia per l'esito del match di ieri sera tra(2-2 il risultato finale), condizionato da un errore dell'arbitro Jean Lucache di fatto ha impedito a Francesco Acerbi di segnare il gol del 3 a 1. "Volevamo vincere per continuare ad accorciare. Ci hanno fermato. Testa bassa e pedalare insieme come squadra nella stessa direzione", il commento sui social dell'attaccante argentino, fresco campione del Mondo con i bianconeri Angele Leandro Paredes. Qui sotto il suo post.