Intervistato dalla Gazzetta dello Sport,ha parlato dell'inizio del campionato dell'Inter: "I nerazzurri stanno pagando le situazioni in cui non sono riusciti a chiudere le partite. E non parlo del derby dove un pari ci può stare.. La partita col Napoli per l'Inter vale tanto, se non tutto. Se vuoi pensare di rientrare nella lotta al titolo devi vincere gli scontri diretti, a partire dal prossimo con gli azzurri che restano una squadra fortissima e completa. Dico che dovrà essere la gara di Lautaro che deve imparare a gestire meglio le emozioni".