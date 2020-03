Marco Tronchetti Provera, amministratore delegato di Pirelli, main sponsor dell’Inter, parla a Gr Parlamento, commentando così la possibilità di vedere Lionel Messi in nerazzurro: “Messi è un sogno che coviamo da più di dieci anni, magari è il momento buono”. Il numero 10 del Barcellona, primo in Liga, sta trattando da tempo il rinnovo di contratto con il club blaugrana, nonostante i rapporti con la dirigenza non siano più belli come un tempo. Infatti, anche il direttore sportivo Abidal ha parlato di trattativa "non facile", con il contratto dell'argentino in scadenza nel 2021 e con il club che vorrrebbe prolungarlo almeno al 2023.