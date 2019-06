"Nasce l'InterNazionale": così Il Corriere della Sera sottolinea come il primo mercato di Antonio Conte in nerazzurro sarà dedicato a rinforzare la rosa con tanti innesti di stampo "azzurro". Il tecnico vuole ripartire dal blocco italiano e ha intenzione di chiudere, in primis, tre colpi, tutti quanti accostati in passato anche alla Juventus: sulla fascia destra l'innesto di Alessandro Florenzi dalla Roma, mentre a centrocampo possono arrivare sia Nicolò Barella dal Cagliari che Stefano Sensi dal Sassuolo. Senza creare particolari problemi ai bianconeri, che sembrano avere altri obiettivi al momento nei rispettivi ruoli.