Tre allenatori che costano come Cristiano Ronaldo, milione più milione meno. L'Inter è in crisi di risultati e, nonostante la fiducia di Zhang per Antonio Conte, dopo il fallimento in Champions rischia l'addio prematuro all'Inter. Se fosse per i tifosi non sarebbe già più l'allenatore nerazzurro, ma la società ha idee diverse, almeno per il momento. Anche perché guadagna 12 milioni di euro netti all'anno, che si sommano ai 6 di Luciano Spalletti (a bilancio ma a casa per il secondo anno di fila). E se arrivasse anche Allegri il tetto stipendi potrebbe arrivare a 30 milioni di euro circa, a seconda della richiesta dell'ex Juve. Una cifra molto vicina ai 31 milioni annui di Cristiano Ronaldo.