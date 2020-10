Prudenza e massima allerta: il derby tra Inter e Milan è in dubbio, con timori crescenti per i 6 casi Covid nella rosa nerazzurra, tra cui quello odierno che riguarda Ashley Young. La decisione? Il club nerazzurro dovrebbe riscontrare altre 4 positività per poter ricorrere alla facoltà di richiedere alla Lega il rinvio a data da destinarsi del derby, decisione che sarebbe assunta in automatico senza la necessità di un intervento dell'ATS locale. A differenza del caso di Juve-Napoli, i rischi legati a una trasferta evidentemente non esistono e dunque non è previsto un intervento delle autorità sanitarie regionali. Come scrive Calciomercato.com: "Tutto dipenderà dunque dal prossimo giro di tamponi all'interno del gruppo squadra, con la giusta dose di preoccupazione per l'escalation di positività riscontrate negli ultimi giorni. Un'ulteriore conferma che il protocollo stilato da Figc e Comitato Tecnico Scientifico nelle passate settimane dovrà essere oggetto di revisione per affrontare al meglio il fiorire di altri focolai in un periodo storico in cui i contagi stanno risalendo in maniera preoccupante in tutto il Paese. Quel protocollo messo pesantemente in discussione dall'imposizione dell'Asl di Napoli nei confronti della squadra di Gattuso e che mercoledì prossimo, in caso di mancato 3-0 per la mancata dispuita della partita con la Juve, subirebbe un'altra picconata. Probabilmente quella decisiva".