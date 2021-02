1









Un regalo, preconfezionato dall’errore di coppia Handanovic-Bastoni e scartato da Cristiano Ronaldo, abile nel rubare la palla al difensore dell’Inter e a trafiggere i nerazzurri con un colpo da biliardi, con il portiere sloveno uscito a valanga verso Bastoni. Un pasticcio vero e proprio, un assist troppo ghiotto per CR7. Errore condiviso sì, ma la bilancia pende dalla parte di Handanovic, colpevole di un’uscita sfrontata e di non aver ascoltato il suo compagno di squadra, che gli ha indicato in anticipo di stare in porta. E i tifosi nerazzurri non hanno preso bene la papera del loro estremo difensore, non nuovo ad errori simili in questa stagione.



