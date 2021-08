La trattativa tra l'Inter e il Chelsea per Lukaku è ormai in chiusura, già in giornata sono attese le prime visite mediche del belga, con i nerazzurri che incasseranno 115 milioni di euro. Tanti tifosi sono ovviamente delusi, uno su tutti Carlo. L'economista che vorrebbe aiutare la società con il progetto dell'azionariato popolare Interspac è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport: “Dopo la grande gioia dello scudetto, ci troviamo qua a commentare la cessione del nostro miglior giocatore per motivi economici. E questo dopo l’addio all’allenatore e ad Hakimi che di quella cavalcata erano stati protagonisti. Di certo, non lo avrei ceduto: Lukaku non ha prezzo, anche se l’Inter resta a prescindere dai giocatori”. La riflessione dell'economista guarda soprattutto al futuro: “Siamo sicuri che alla lunga non si perda più di quanto si guadagni? Nell’immediato è una iniezione di liquidità, ma sento tanta gente delusa che potrebbe allontanarsi. Io parlo di mancati introiti da stadio, del rischio di perdere la Champions League con tanta fatica guadagnata, della diminuizione dell’appeal globale del marchio Inter”.