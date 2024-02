A DAZN,parla così del momento dell'Inter e dello scudetto."C'è l'attacco alla porta, aspetto in cui sto migliorando. Ho anche portato ad un autogol, come nella partita scorsa. Sì, provo ad attaccare la porta e la palla, dando fastidio al difensore. Con la palla che arriva così è difficile per gli avversari. Henry? No, parliamo sempre dopo le partite, anche con papà e con il mister. Sto apprendendo da tutti, anche dai miei compagni. Sto lavorando, sono ancora giovane e alla prima stagione in Italia tutto quello che posso prendere lo prendo. Sì, ma giocare con Lauti è una bellissima cosa. Non è una questione di prima o seconda punta, siamo due giocatori che aiutano la squadra. Giocare con lui (Lautaro, ndr) è bellissimo. Scudetto? No, il campionato è molto molto lungo. Ci sono ancora gare difficilissime, non è cambiato niente. Vedremo alla fine".