Inter, Thuram c'è. E adesso Inzaghi ha solo un ballottaggio per la Juventus

Taremi in vantaggio per affiancare Lautaro

L'Inter sorride in vista del big match di domenica 16 febbraio contro la: Marcusha smaltito l'affaticamento muscolare che lo aveva tenuto ai box negli ultimi giorni ed è tornato ad allenarsi con il gruppo nella rifinitura ad Appiano Gentile. L'attaccante francese sarà quindi a disposizione di Simoneper il Derby d'Italia, anche se la sua presenza dal primo minuto non è ancora scontata.Nonostante il recupero di, l'ipotesi più probabile al momento è che il francese parta dalla panchina. Inzaghi, infatti, sembra orientato a schierare Mehdi Taremi accanto a Lautaro Martinez, affidandosi alla freschezza e alla voglia di mettersi in mostra dell'iraniano. L’ex Porto ha dimostrato di poter essere un’alternativa importante per il reparto offensivo e potrebbe avere la sua grande occasione in un match di peso come quello contro la Juventus.



Ballottaggio in difesa: Acerbi favorito su De Vrij



L’Inter cerca il colpo scudetto

Oltre al dubbio in attacco, Inzaghi dovrà sciogliere un’altra incertezza nel pacchetto arretrato. Il ballottaggio è tra Francesco Acerbi e Stefan De Vrij per il ruolo di centrale difensivo. Al momento, il favorito sembra essere l’ex Lazio, che garantisce maggiore esperienza e fisicità in una sfida così delicata. De Vrij, però, resta un'opzione concreta e potrebbe essere impiegato a gara in corso, soprattutto in caso di necessità tattiche.La sfida contro la Juventus rappresenta un crocevia fondamentale per le ambizioni scudetto dell'Inter. I nerazzurri vogliono consolidare il primato in classifica e mettere ulteriore distanza dalla squadra di Thiago Motta, che a sua volta arriva alla partita con la voglia di rilanciarsi per la corsa al quarto posto.Con il recupero di Thuram e la possibilità di gestire al meglio le risorse a disposizione, Inzaghi potrà contare su un'Inter quasi al completo per affrontare la Juventus con il massimo della competitività. L'attesa per il Derby d’Italia è alle stelle, e le scelte del tecnico nerazzurro potrebbero essere decisive per l'esito del match.