Stefano Sensi è ufficialmente un nuovo centrocampista dell'Inter. L'ufficialità è arrivata in questo pomeriggio di mercato, con i nerazzurri che hanno chiuso il terzo colpo nel giro di due giorni. Sensi è stato accostato anche alla Juventus in queste settimane, ma da tempo è apparso chiaro che sarebbero stati i nerazzurri a chiudere l'affare. Queste le sue prime parole da calciatore dell'Inter: "Sono felice di essere un giocatore dell’Inter. Sono contento della scelta che ho fatto. Mi aspetto una grande stagione". Ed è subito sfida ai bianconeri per lo scudetto.