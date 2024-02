La Procura Federale ha aperto un'indagine su Simone Inzaghi. A seguito della vittoria dell’Inter all’Olimpico, infatti, Alessandro Bastoni aveva raccontato di una telefonata dell’allenatore nerazzurro durante l’intervallo della gara contro la Roma. Inzaghi, squalificato, avrebbe infatti chiamato un componente dello staff per riorganizzare la squadra in vista del secondo tempo, cosa però non concessa dal regolamento. Le dichiarazioni del difensore sono state poi corrette dal vice Massimiliano Farris, ma non è bastato: la Procura federale vuole approfondire il caso e capirne di più. Verrà ascoltato anche Acerbi, che ha mostrato durante la gara il dito medio alla curva della Roma.