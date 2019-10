Tegola per l'Inter, dopo che Alexis Sanchez è rimasto infortunato nella partita amichevole giocata dal suo Cile contro la Colombia. Secondo il comunicato ufficiale del club nerazzurro, infatti, si tratta di lussazione del tendine peroneo lungo della caviglia sinistra. Domani, si apprende nella nota, il calciatore si recherà a Barcellona per effettuare un ulteriore consulto presso il professor Ramon Cugat, che darà parere definitivo circa la possibile operazione o meno. In caso di intervento, come specifica Gazzetta.it, Sanchez rischia fino a tre mesi di stop.