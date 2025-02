Inter, tegola per Simone Inzaghi: altro infortunio sugli esterni

AFP via Getty Images

Brutta notizia per l'Inter durante la sfida di Coppa Italia contro la Lazio. Al 20' minuto, Matteo Darmian ha accusato un problema muscolare ed è stato costretto a lasciare il campo, obbligando Simone Inzaghi a un cambio forzato: al suo posto è entrato Denzel Dumfries. L'infortunio dell'ex difensore del Manchester United rappresenta una tegola importante per i nerazzurri, considerando il fitto calendario di impegni tra campionato, coppe e Champions League.Darmian, infatti, è uno dei giocatori più utilizzati da Inzaghi per la sua duttilità e affidabilità sia in fase difensiva che offensiva. Il suo stop rischia di complicare le rotazioni sulle fasce, soprattutto in vista dei prossimi match decisivi per la corsa Scudetto e per gli ottavi di finale di Champions League. L’Inter spera che il problema muscolare non sia grave, ma nelle prossime ore verranno effettuati gli esami strumentali per valutare l'entità dell'infortunio e i tempi di recupero.

Nel frattempo, Dumfries avrà la possibilità di dimostrare il suo valore, ma la possibile assenza di Darmian rischia di ridurre le opzioni per Inzaghi, che dovrà gestire con attenzione le energie della squadra nelle prossime settimane cruciali della stagione.