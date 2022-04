Tegola per l'Inter dopo il crollo in casa del Bologna. Per la prossima gara contro l'Udinese, Simone Inzaghi non potrà certamente contare su Alessandro Bastoni, che questa mattina, dopo aver saltato il match allo Stadio Dall'Ara, si è sottoposto a una risonanza magnetica che ha evidenziato un risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra. Le sue condizioni verranno rivalutate nei prossimi giorni, ma al momento la sua presenza per la finale di Coppa Italia contro la Juve non sembra in dubbio.