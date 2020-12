L’Inter è viva, l’ultimo colpo contro il Borussia Moenchengladbach ha riaperto clamorosamente le speranze di qualificazione in Champions League, con Antonio Conte tornato il guerriero pre-patto di Villa Bellini, sopito nell’ultimo periodo. La Gazzetta dello Sport propone le quattro mosse con i nerazzurri tenteranno la volata scudetto: “Psicologia: Parafulmine per proteggere la squadra. Tattica: Baricentro basso e ritorno al 3-5-2, ecco l’equilibrio. Fisco: preparazione, si cominciano a cogliere i frutti. Infine, l’approccio: basta brutti inizi, sbloccarsi subito per gestire la gara”.