Non siamo ancora alla presentazione ufficiale del nuovo logo dell'Inter, prevista il mese prossimo, ma ormai sta facendo il giro del web dopo che è stato ufficialmente depositato dal club nerazzurro. Nessun colore dorato, ma solo I e M stilizzate (ricordando peraltro il logo ufficiale di Mauro Icardi) bianche su sfondo blu e con bordo nero. Messo dunque in soffitta il logo disegnato da Giorgio Muggiani, che risaliva al 1908. Successivamente ritoccato sì, ma sempre presente. Ora invece un nuovo logo ricreato da zero, nella scia della modernità che in Italia la Juventus ha istradato con la caratteristica J.