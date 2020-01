Stando a quanto riporta Calciomercato.com, la Juventus è arrivata a offrire 45 milioni di euro bonus inclusi: decisamente troppi per l'Inter. I nerazzurri si sono fermati a 35 e ora vorrebbero concentrare le risorse su altri profili. Vidal per gennaio ed Eriksen per giugno (ma da chiudere subito), sono le priorità. Per CM, Conte "sa che sono pochi i calciatori che possono arrivare a San Siro e non sentire addosso il peso della maglia nerazzurra, per questo motivo asseconda il piano di Marotta, che in estate valuterà anche calciatori in prospettiva, come Chiesa e Tonali".