Il club vuole tagliare il monte ingaggi, liberandosi di calciatori che non hanno reso al pari dell’investimento prodotto e tra questi c’è sicuramente Arturo Vidal.Calciomercato.com ha svelato il contratto di Vidal: si parlava di biennale con opzione per il terzo anno e invece il bilancio racconta come il cileno si sia accordato con i nerazzurri sulla base di un triennale.(+ bonus scudetto che gli sono stati riconosciuti) così suddivisi nei tre anni: 3 milioni nel 2020/21, 8,5 milioni nel 2021/22 e 9,5 milioni nel 2022/23. L'Inter può sciogliere unilateralmente l’accordo nel luglio del 2022, versando al calciatore 4 milioni di euro netti.