Il gruppo Suning, proprietario dell'Inter, è al lavoro per trovare degli investitori che con un prestito ponte possano coprire la mancanza di liquidità. Allo stesso tempo, proseguono le discussioni per la cessione del club. In questo senso, secondo quanto riporta il giornalista Ben Jacobs su Twitter, BC Partners avrebbe deciso di lasciare il tavolo delle trattative: "Aggiornamento acquisizione Inter. Mi è stato detto che BC Partners non lavorerà più attivamente all'acquisizione. Le parti, sono a circa 300 milioni di distanza nella valutazione. BC non è interessato alla quota di minoranza. Questo lascia Suning in una posizione difficile poiché ha urgentemente bisogno di capitale (almeno € 200m. Alcuni dicono che sono necessari 250 m tra oggi e maggio)".