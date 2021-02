1









Nella notte italiana, attraverso un comunicato, è arrivato l'annuncio ufficiale: Suning lascia il calcio in Cina. Il Jiangsu, cesserà di essere gestito dal gruppo di Zhang Jindong.



IL COMUNICATO - “A causa della sovrapposizione di vari elementi incontrollabili, il Jiangsu Football Club non può garantire efficacemente la continuazione dell’attività: da ora in poi, il Jiangsu Football Club si fermerà. L’attività di ogni squadra verrà cessata e, allo stesso tempo, su scala più ampia, Allo stesso tempo, ci aspettiamo che proseguano su scala più ampia le questioni relative allo sviluppo successivo”, si legge nella nota pubblicata su Weibo. Lo stop all’attività quindi riguarda non solo la squadra maschile, ma anche la squadra femminile (vincitrice del campionato cinese nel 2019) e tutte le squadre giovanili ad ogni livello.