Se per l’Inter è caccia aperta a nuovi punti in campionato per battagliare Juventus e Milan, per Suning è caccia a nuovi acquirenti. La crisi finanziaria ha colpito duramente il colosso cinese, che non può più investire capitali nella società nerazzurra a causa delle restrizioni imposte da Pechino. Nuovi investitori cercasi, con la trattativa con Bc Partnes arenata dopo le distanze sulla valutazione. Nonostante questo, Suning corre nella ricerca di nuovi partners perché, come riporta il Financial Times, avrebbe bisogno di raccogliere almeno 200 milioni di dollari (circa 170 milioni di euro) al più presto, entro la fine del prossimo esercizio finanziario per far fronti alla crisi economico dal club scoppiata con la pandemia.