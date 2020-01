Forza @Merihdemiral, ti aspettiamo in campo per le sfide che ci aspettano in futuro https://t.co/0PgcVfu2RP — Inter (@Inter) January 13, 2020

Anche l'ha voluto augurare un in bocca al lupo e una pronta guarigione a Merih, difensore della, infortunatosi ieri nella sfida tra i bianconeri e la Roma. Per il turco lesione del legamento crociato anteriore e stagione finita. L'Inter ha così scritto sul proprio profilo Twitter, commentando la notizia: "Forza Demiral!, ti aspettiamo in campo per le sfide che ci aspettano in futuro".