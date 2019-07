Un altro ritorno potrebbe concretizzarsi in questa sessione di mercato. Dani Alves ha deciso di concludere la sua avventura in terra francese al Paris Saint-Germain. Su di lui si è posto l'Inter, intenzionato ad avere un terzino tecnico e aggressivo in fase offensiva. Tuttavia, il giocatore ha altri piani e potrebbe offrirsi al Barcellona, il club con cui ha vinto tre Champions League e si è affermato al grande calcio. Lo riporta UOL Esporte. L'ex Juventus, per il momento, non si sbilancia e prende tempo, ma la tentazione del ritorno sembra essere piuttosto forte.