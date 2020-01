L'Inter va all in, per Eriksen soprattutto. Come scrive Calciomercato.com, settimana prossima è in agenda un incontro a Londra tra Martin Schoots (agente di Eriksen) e il presidente del Tottenham, Daniel Levy. Sullo sfondo c'è il caso Vecino, che Conte non utilizzerà domenica a Lecce. Il centrocampista uruguaiano piace proprio al Tottenham.