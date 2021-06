Hector Bellerin è il primo nome dell'Inter per sostituire Achraf Hakimi, a un passo dal Psg. Per il terzino dell'Arsenal però potrebbe aprirsi un testa a testa con la Juventus all'orizzonte: i bianconeri valutano Bellerin come possibile occasione di mercato, e non è escluso che possano provare a fare uno sgarbo agli eterni rivali nerazzurri provando l'affondo per lo spagnolo. Da considerare anche la volontà del giocatore, che vorrebbe tornare al Barcellona che rappresenta la terza società interessata a Bellerin.