“Orgogliosi di te, Steven Zhang”, questo lo striscione che i tifosi dell’Inter hanno esposto poco fa sotto la sede della società nerazzurra. Un chiaro gesto per appoggiare il presidente del club meneghino, che ieri sera aveva pubblicato sul proprio profilo Instagram un duro sfogo contro il presidente della Lega Serie A Paolo Dal Pino per il rinvio della sfida di domenica scorsa contro la Juve. Oggi il tifo interista, attraverso un comunicato, aveva dichiarato: “L’ipocrisia dilagante peggio del virus ed il servilismo verso i soliti ipocriti che vogliono vincere a tutti i costi per una volta è servita”.