Nelle ultime sei sfide tra Juventus e Inter a Torino in tutte le competizioni i nerazzurri non hanno segnato neanche un gol, subendone nove – l’ultima rete dell’Inter in trasferta contro la Juventus risale al gennaio 2015 (1-1 in campionato con gol di Mauro Icardi). Questo il dato riportato dal sito ufficiale della Juventus, che prosegue nel report.



STRISCIA NEGATIVA - Le sei partite consecutive fuori casa senza gol per l’Inter contro la Juventus sono una striscia negativa record per i nerazzurri in tutte le competizioni a partire da quando la Serie A è a girone unico (dal 1929/30).



L'INTER E LE TRASFERTE IN COPPA - L'Inter ha perso sei delle ultime nove trasferte disputate in Coppa Italia (2V, 1N), tenendo la porta inviolata solamente una volta nel parziale (2-0 v Napoli nel gennaio 2016).