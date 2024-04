Secondo la Gazzetta dello Sport, infatti, si sta procedendo spediti verso un rinnovo del prestito con Oaktree, con termini temporali più brevi: strada tracciata. Questo consentirebbe a Steven Zhang di restare al comando del club. Steven continua ad essere in continuo contatto con la dirigenza. Secondo il quotidiano, non ci sarà la necessità di abbassare il monte ingaggi, anche in virtù di molti parametri zero in rosa che hanno abbassato il costo degli ammortamenti. E allora via libera per i rinnovi di Lautaro - il primo in ordine temporale - e poi di Barella. La strada è tracciata, si legge.