Federico Chiesa, oggi, si gioca la permanenza in Serie A, da domani il suo futuro. Talento della Fiorentina, con Juve o Inter come ammiratrici per il mercato che verrà. Il punto sulla situazione lo fa Tuttosport, così: “La cessione di Chiesa, invece, era stata ormai metabolizzata e dovrebbe essere Comisso a cambiare le carte in tavola frenando sia l’interesse degli altri club sia la voglia del giocatore di andarsi a misurare in club di primissima fascia. Nelle ultime ore si è registrata un’accelerazione dell’Inter che sarebbe disposta a riconoscere un ingaggio di ben 7,5 milioni annui al giocatore viola e, cosa assai gradita all’entourage del ragazzo, la possibilità di giocare con maggiore continuità. Quanto agli 80 milioni che la Fiorentina pretende per il cartellino, l’Inter vorrebbe abbassare l’esborso cash a 50 milioni inserendo contropartite tecniche tra cui Gagliardini, sempre che Conte non decida i trattenere l’ex atalantino per rilanciarlo”. La Juve frena soprattutto sull'ingaggio, per cui non vorrebbe superare i 3.5 milioni di euro.