Mister Stellini, vice allenatore dell'Inter, ha parlato in conferenza stampa.



MANCANZE - "All'Inter è mancata la stoccata finale, la capacità di concretizzare, le non tantissime occasioni ma che ci sono state. Dovevamo concretizzare meglio. Nonostante la superiorità numerica abbiamo giocato contro un'ottima squadra che si è rinchiusa in un'area. Non è facile creare così tante occasioni. Grazie al Var, una concretizzata su tre. Con Barella e Vecino non abbiamo concretizzato. Si poteva fare di più, ma non era semplice. A noi interessava venire qui per dimostrare di volere la vittoria e di essere la squadra campione d'Italia". CONTE ARRABBIATO - "Non so se sia arrabbiato per l'arbitro, non credo. A noi interessava la prestazione dei giocatori. Gli episodi sono sotto gli occhi di tutti, non spetta a me fare una disamina. Tutti hanno visto, ognuno si fa la sua opinione. Chi di dovere giudicherà questi episodi".