Una domenica di festeggiamenti per. Alla partita contro la Lazio e alla festa per lo scudetto che seguirà, si aggiungono le vicende societarie, con il possibile passaggio di quote da Suning a Oaktree. "". Questo è il messaggio dello striscione esposto a San Siro all'inizio del secondo tempo, accompagnato dai trofei vinti dall'Inter durante l'era Suning. Lo striscione, apparso sul secondo anello blu - la Curva Sud del Meazza, non la Curva Nord che ospita la tifoseria organizzata interista - esprime gratitudine verso Steven Zhang. Da martedì, tuttavia, Zhang potrebbe non essere più il presidente del club di viale della Liberazione, anche se nel pre partita l'ad Marotta si è mostrato ottimista su uno scenario di continuità.