L'attaccante del Sassuolo Gianluca Scamacca sembrava essere vicino all'Inter. Nella giornata di oggi però sembra essere spuntato un ostacolo nella corsa dei nerazzurri all'attaccante. La richiesta del Sassuolo sarebbe di circa 40 milioni di euro, come riporta La Gazzetta dello Sport per i nerazzurri la cifra sarebbe insostenibile. La Juventus resta vigile.