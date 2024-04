L'Inter prepara un'altra festa Scudetto. Come? Spostando la prossima gara. La prossima gara di campionato era in calendario alle ore 15 di sabato 27 aprile a San Siro contro il Torino, ma l'Inter ha chiesto e ottenuto dalla Lega Serie A di spostare la partita alle ore 12:30 di domenica 28 aprile. Dopo il match alle ore 15:30 la squadra di Simone Inzaghi partirà sul pullman scoperto per le vie di Milano fino a Piazza Duomo. Inizialmente la sfilata era prevista in settimana, ma è stata rinviata al week-end per il maltempo di questi giorni.