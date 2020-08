Come riporta Calciomercato.com, Antonio Conte peserà per 45 milioni di euro sulle casse dell’Inter per i prossimi due anni, periodo rimanente del contratto, percependo 12 milioni netti a stagione. Uno sgravo troppo pensante, che costringerebbe i nerazzurri a ricorrere alla rescissione consensuale con buonuscita. Questo perché il club di Steven Zhang ha ancora a bilancio l’ingaggio di Spalletti, sotto contratto fino a giugno 2021, e l’avvento del nuovo tecnico in caso di esonero di Conte (Allegri il preferito) comporterà un altro sforzo economico considerevole.