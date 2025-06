Inter sotto 1-0 al 45' contro l'Urawa Reds: c'è già un record negativo

GETTY

Inter, il record negativo contro l'Urawa Red Diamonds

L'ancora nella storia… per un altro primato negativo. Al 45' del secondo match del Mondiale per Club la squadra nerazzurra è infatti sotto 1-0 contro i giapponesi dell', grazie a un goal al 10' di. Come riportato da Opta, si tratta della prima rete in assoluto di una squadra asiatica contro una formazione italiana nella storia della competizione, già giocata in passato con un format diverso.La formazione di Cristian Chivu è apparsa in difficoltà nella prima frazione del match, ospitato a Seattle. Al momento, dunque, non si è assistito al "riscatto" dopo l'1-1 nel match d'esordio contro i messicani del Monterrey, anche se chiaramente c'è ancora un secondo tempo da giocare, in cui il risultato potrebbe cambiare anche radicalmente. Seguiranno aggiornamenti.