Sotto sotto i tifosi della Juve ci speravano, anche se magari non ad alta voce, per via dell'impegno sulla carta abbordabile dei rivali di sempre. Ma quando al 92' la Fiorentina un po' a sorpresa ha strappato un pareggio all'ex capolista Inter, riportando bianconeri e nerazzurri a pari punti in testa alla classifica, la festa sui social network è finalmente iniziata. Annullati dunque gli effetti del sanguinoso sorpasso di due settimane fa, ribaltati gli sfottò: è ancora presto per gioire in virtù di un due punti persi o guadagnati, ma in un duello serrato come quello ingaggiato da Juve e Inter quest'anno la differenza la fanno anche i piccoli dettagli.