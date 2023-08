Il nuovo portiere dell'Inter, Sommer, ha rilasciato le sue prime dichiarazioni da calciatore dell'Inter al canale ufficiale dei nerazzurri.'Sono diverse le ragioni che mi hanno spinto a venire all'Inter: questo è un club importante a livello italiano e mondiale, con una grande tradizione. Giocare in una squadra come l'Inter rappresenta una nuova sfida nella mia carriera. Non vedo l'ora di giocare a San Siro per vedere i tifosi e vivere l'atmosfera di Milano: è bello essere qui'.