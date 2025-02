Inter, Sommer operato: quando torna e quante partite salta

Questa mattina Yannnon si è presentato ad Appiano Gentile, essendo stato sottoposto a un intervento chirurgico per ridurre la frattura al pollice della mano destra. L'operazione è andata a buon fine e ora il portiere nerazzurro, insieme allo staff medico, inizierà il percorso di recupero con le terapie necessarie.I tempi di stop previsti sono di circa, un’assenza pesante per l’Inter, che dovrà fare a meno del suo estremo difensore in partite decisive. Sommer salterà infatti lo scontro diretto contro il Napoli in campionato e la doppia sfida di Champions League contro il Feyenoord.

Il comunicato

Quali partite salta

La squadra dovrà quindi affidarsi alle alternative a disposizione tra i pali, gestendo un calendario fitto di impegni senza il proprio portiere titolare. L’obiettivo sarà recuperarlo nel minor tempo possibile, senza però forzare i tempi per evitare possibili ricadute.“Nel pomeriggio di oggi Yann Sommer è stato sottoposto, presso l’Istituto Humanitas Pio X di Milano, ad intervento chirurgico di riduzione e sintesi della frattura della testa della falange prossimale del pollice della mano destra. L'intervento è perfettamente riuscito. Sommer, dopo un periodo di riposo, concordato con lo staff medico nerazzurro, comincerà la fase riabilitativa nella prossima settimana”.I nerazzurri affronteranno le prossime sfide con Josep Martinez tra i pali, il secondo portiere che finora ha avuto poche opportunità per dimostrare il suo valore. L'estremo difensore spagnolo sarà chiamato a sostituire Sommer in partite cruciali, tra cui le sfide di campionato contro Genoa, Monza e Lazio, oltre al doppio confronto di Champions League contro il Feyenoord.